Oligarcas sancionados estarão a esconder fortunas em obras de arte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As sanções à Rússia continuam a alastrar-se pelo mundo ocidental, como uma onda de impacto que atinge todos os setores. A arte e a cultura não são exceção. As grandes leiloeiras juntaram-se ao coro de empresas que fecharam a porta a Moscovo, com a Sotheby’s, a Christie’s e a Bonhams a cancelarem os leilões de arte russa nas suas sessões em Londres. Também o Teatro Real de Espanha, uma das maiores casas de

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...