Os espetáculos podem ser vistos em facebook.com/teatro.politeama e a medida destina-se a oferecer aos "habituais espectadores do Politeama e a novos públicos os espetáculos dirigidos por Filipe La Féria", refere um comunicado do Politeama.

A abrir esta iniciativa será transmitido, até dia 27 - Dia Mundial do Teatro -, "My Fair Lady - Minha Linda Senhora", protagonizado por Anabela e Carlos Quintas, e a iniciativa irá permitir assistir a um espetáculo diferente por semana, refere a nota.



Os espetáculos seguintes serão "Maldita cocaína", de 28 de março a 03 de abril, "Música no coração", de 04 a 10 de abril, "Jesus Cristo Superstar, de 11 a 17 de abril, "A evolução de um grande musical: Severa", de 18 a 24 de abril, "A canção de Lisboa", de 25 de abril a 01 de maio, "Judy Garland: O fim do arco-íris", de 02 a 08 de maio".



"Nestes tempos de solidariedade o Teatro Politeama e Filipe La Féria querem estar próximos de todos os portugueses. A transmissão dos seus espetáculos é a sua forma de contribuir para amenizar as dificuldades por que todos estamos a passar e reforçar a confiança de que juntos venceremos", conclui o comunicado.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira. O número de mortos no país subiu para seis.



Dos casos confirmados, 894 estão a recuperar em casa e 126 estão internados, 26 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos.



O boletim divulgado pela DGS assinalava 7.732 casos suspeitos até quinta-feira, dos quais 850 aguardavam resultado laboratorial. Das pessoas infetadas em Portugal, cinco recuperaram.



