Cinco concertos de Ano Novo para estrear 2021

Funchal: Straus International Salon Orchestra

Na Igreja Inglesa, na Madeira, a tarde de 1 de janeiro será com música. A Strauss International Salon Orchestra apresentará temas da tradição vienense e norte-americana. O público poderá ouvir temas de clássicos da Broadway e do cinema como "My Fair Lady" ou "West Side Story". Joana Ferreira e Duarte Santos sobem ao palco como solistas. Haverá duas sessões: uma às 15:30 e outra às 17:30.







Lisboa: Orquestra Metropolitana de Lisboa

O programa promete valsas, marchas, polcas e "outros sortilégios musicais". No Centro Cultural de Belém, o maestro Sebastian Perlowski orienta a Orquestra Metropolitana de Lisboa num concerto que se faz pela manhã, pelas 11h00, devido às restrições da pandemia.





Amarante: Orquestra do Norte

De Amarante para o mundo, através da página de Facebook para a autarquia, que descreve este concerto da Orquestra do Norte como "a banda sonora perfeita" para arrancar o novo ano. A iniciativa, gravada no Mosteiro de Travanca, coloca a orquestra dirigida por Fernando Marinho a interpretar temas de compositores como Camille Saint-Saëns ou Johann Strauss II.





Aveiro: Orquestra Filarmonia das Beiras

Entrar em 2021 em "ambiente festivo" é o mote para o concerto da Orquestra Filarmonia das Beiras para o primeiro concerto do ano no Teatro Aveirense. Sob orientação do maestro António Vassalo Lourenço, o reportório contará com os habituais temas da família Strauss e ainda com uma homenagem a Astor Piazzolla. Devido ao recolher obrigatório, o concerto será às 11h00.





Gondomar: Banda Musical de Gondomar

Para seguir as normas de segurança em contexto de pandemia, o concerto de ano novo em Gondomar será feito exclusivamente "online", na página de Facebook do município. A Banda Musical de Gondomar, dirigida pelo maestro Luís Carvalhoso, irá apresentar temas de Jacques Offenbach, Maurice Ravel ou Arturo Marquez. Com arranque pelas 16h00, o concerto será comentado pelo compositor Nuno Jacinto.