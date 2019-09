O comunicado surge na sequência de uma notícia do Jornal Económico de que João Neves, nomeado como administrador pelo anterior ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, apresentou a demissão à tutela na semana passada.



No centro da discórdia, segundo o Económico, estaria o processo de guarda do arresto das cerca das mil obras de arte José Berardo que estão no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, onde está instalado o Museu Coleção Berardo.

O advogado Ruí Patrício é o novo membro do conselho de administração da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo (FAMC) nomeado pelo Governo, anunciou esta terça-feira, 17 de setembro, o Ministério da Cultura.De acordo com um comunicado oficial, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, decidiu nomear o advogado para a administração da fundação, no seguimento da renúncia ao mandato de João Nuno Azevedo Neves.