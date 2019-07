Trump revela que Estados Unidos destruíram drone do Irão

Presidente norte-americano avançou que navio da Marinha norte-americana tomou uma “ação defensiva” contra o drone iraniano no Estreito de Hormuz, depois deste ter ignorado múltiplos avisos para se afastar.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira que um navio da marinha norte-americana "destruiu" um drone iraniano no Estreito de Ormuz depois de ter sido visto como uma ameaça ao voar a menos 1.000 metros deste.





Num evento na Casa Branca, Trump afirmou que o navio USS Boxer tomou uma "ação defensiva" contra o drone do Irão, que ignorou múltiplos avisos. O chefe de Estado pediu ainda a outros países que condenem o Irão e protejam os seus próprios navios.



"Este é a última de várias ações hostis e provocatórias pelo Irão contra navios a operar em águas internacionais. Os Estados Unidos têm o direito de defender os nossos funcionários, instalações e interesses", disse, sem revelar mais detalhes.



Em comunicado, o Pentágono confirmou a "ação defensiva" contra um drone, mas não mencionou que este fosse iraniano.



O ataque acontece menos de um mês depois do Irão ter derrubado um drone norte-americano, a 20 de junho, também no Estreito de Ormuz, o local que serve de ponto de passagem estratégico para o comércio mundial de petróleo.