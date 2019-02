Na última semana foram publicados 2622 contratos de empreitadas e de aquisição de bens e serviços no portal Base no valor global de 154 milhões de euros. Deste total, 1379 foram por ajuste direto (34,1 milhões) e 301 após concurso público (77 milhões).

O Ministério da Educação vai gastar quase um milhão de euros na instalação de um sistema de alarmes nas escolas públicas do 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário.



O contrato publicado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência visa a aquisição de serviços "de ligação do sistema eletrónico de segurança física das escolas (…) a central de receção e monitorização de alarmes" e tem um custo de 863,1 mil euros mais IVA.



Assinado no início do mês com a empresa 2045 - Gália Serviço de Vigilância e Segurança ao abrigo de um acordo-quadro, o contrato tem um prazo de execução até ao final do ano.



INEM paga 839,4 mil na reparação da frota de viaturas

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vai pagar 839,9 mil euros na gestão oficinal da sua frota automóvel.

A aquisição de serviços à empresa Safemobility – Transformação de Veículos Especiais engloba "a gestão da assistência, manutenção e reparações da frota de viaturas do Instituto em qualquer ponto do território do continente".

O contrato foi feito por ajuste direto e tem a duração de três meses.

Fisco gasta 13 milhões em sistemas de informação

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) vai pagar cerca de 13 milhões de euros em novos sistemas de informação para os próximos três anos.



A aquisição foi materializada através de dois contratos com a empresa IBM após concurso público. O contrato mais elevado, no valor de 11,4 milhões de euros, tem em vista o "modelo de licenciamento empresarial" (ELA, na sigla em inglês) "para todo o software mainframe da AT e serviços de suporte da infraestrutura de hardware". O segundo tem o montante de 1,6 milhões de euros



Entre os contratos publicados pela AR no portal Base destaque ainda para a compra de cartolinas para este ano no valor de 8,1 mil euros e de "café com instalação de equipamentos em regime de comodato" por 6,6 mil euros.

Empresa de águas e resíduos da Madeira gasta 147,1 mil euros em roupa e calçado

A ARM – Águas e Resíduos da Madeira vai gastar cerca de 150 mil euros na aquisição de roupa e calçado para os seus funcionários.



De acordo com os dois contratos publicados no portal Base, a ARM vai pagar 114,6 mil euros, mais IVA, na compra de "vestuário laboral, maioritariamente, vestuário impermeável e de alta visibilidade" e 32,5 mil em calçado "para assegurar as condições de segurança e de saúde no trabalho para os trabalhadores".



Ambos os contratos foram celebrados com a empresa Insular – Fardas, Têxtil e Segurança no Trabalho e têm a duração de cerca de um ano. O relativo à roupa foi feito após concurso público e o do calçado após consulta prévia.



Freguesia do Parque das Nações contrata duas empresas de comunicação



A freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, decidiu contratar duas empresas de comunicação por um valor global de 45,6 mil euros.



Um dos contratos, no montante de 24 mil euros, foi celebrado, após consulta prévia, com a empresa Pascal & Raquel, Lda., e visa a "consultoria de comunicação" por um período de 335 dias.

O segundo contrato de "comunicação e imagem" foi assinado com a empresa Faísca D’Ideias – Unipessoal, também após consulta prévia, e tem a duração de 335 dias.



NOTA

"Contratos da semana" é a rubrica semanal do Negócios. Todas as sextas-feiras, o leitor poderá ficar a saber os principais procedimentos de aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas dos organismos e entidades da Administração Central, Local, Regional e do Sector Empresarial do Estado que foram publicados no portal Base na última semana. Mais do que concluir se o dinheiro dos contribuintes está ou não a ser bem aplicado, o objectivo desta nova rubrica é dar uma ideia aos leitores sobre as áreas e o valor das despesas do dia-a-dia dos nossos serviços públicos, destacando sempre os 10 procedimentos contratuais mais elevados e alguns dos contratos mais curiosos.