Os dirigentes de 12 entidades públicas assinaram esta terça-feira uma declaração colaborativa com o intuito de adotar "formas de modernizar e de inovar" e de "simplificar procedimentos" administrativos, informou o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

O texto também foi é subscrito pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), o Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), a Marinha Portuguesa, a Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM) e o Programa Operacional Capital Humano (POPH).



O ministério liderado por Alexandra Leitão explica que este documento foi assinado na sequência da "a experiência positiva do Plano de Trabalho Colaborativo da Administração Pública no apoio aos serviços num contexto de particular exigência" por causa da pandemia.



"O compromisso, materializado nesta Declaração Colaborativa, é a face visível de uma profunda transformação cultural em curso, que conformará um novo futuro para o funcionamento da Administração Pública", considera o Governo, na mesma nota.



