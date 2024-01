185 municípios vão devolver IRS aos seus habitantes

Quase dois terços das autarquias vão este ano prescindir de uma parcela do IRS a que têm direito, permitindo que a mesma seja devolvida aos contribuintes. Com as famílias ainda a enfrentar as consequências da subida da inflação, 41 câmaras prescindem da totalidade.

Este conteúdo é exclusivo para Assinantes Assine já! Se já é assinante faça LOGIN Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 10 de Janeiro de 2024 às 23:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Dos 308 municípios do país, uma fatia de 60% – 185, no total – vai este ano prescindir de parte da receita de IRS a que teria direito e permitir que a mesma seja devolvida aos contribuintes com residência fiscal na respetiva área geográfica. Os números constam do Portal das Finanças e decorrem dos valores comunicados ao Fisco até 31 de dezembro de 2023. Verifica-se, também, que este ano 42 autarquias decidiram reduzir a ... ... Saber mais impostos IRS autarquias câmaras municipais receitas

185 municípios vão devolver IRS aos seus habitantes









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: 185 municípios vão devolver IRS aos seus habitantes O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar