20 meses depois, Segurança Social perdoa TSU a milhares de empresas

O Governo decidiu dispensar do pagamento integral de contribuições sociais as empresas que em novembro de 2020, com o agravar da pandemia, tiveram acesso facilitado ao mecanismo de apoio à retoma progressiva logo depois de recorrerem a incentivos pós-lay-off simplificado. O perdão vai ser dado na forma de créditos junto da Segurança Social e abrangerá milhares de empresas, estima a Ordem dos Contabilistas Certificados.





