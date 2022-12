E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Renault agita mercado

Dando sequência à "Renaulution" - estratégia para poupar três mil milhões de euros até 2025 -, a marca francesa vendeu o negócio da distribuição em Portugal à Santogal (quatro concessionários da Grande Lisboa) e à Salvador Caetano (dois no Norte). As duas operações aguardam autorização da Concorrência. A Salvador Caetano ficou ainda com a distribuição das marcas Renault, Dacia e Alpine na Escandinávia e na Hungria, através de parcerias locais.