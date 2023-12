Os negócios nacionais que marcaram o ano

EDP faz OPA no brasil

Em apenas seis meses, entre fevereiro e agosto, a EDP passou a deter 100% do capital social da sua subsidiária no Brasil. A decisão ditou também a saída da empresa de bolsa. Em 2023, a OPA à EDP Brasil irá somar 90 milhões aos lucros da elétrica, e mais 120 milhões por ano entre 2024 e 2026. A EDP mantém uma presença forte no maior mercado da América Latina, mas prefere uma maior exposição no país ao negócio de redes e geração de energia renovável.