69% dos portugueses não sabem o nome de nenhum eurodeputado

Mais de metade dos portugueses não consegue identificar o nome de um eurodeputado português. Segundo a sondagem Expresso/SIC feita pelo ISCTE/ICS, 69% não consegue indicar nenhum nome "seja porque admitem que não sabem ou recusam responder (55%), ou porque indicam um nome incorreto (14%)", segundo o relatório final do inquérito noticiado esta sexta-feira pelo Expresso.





Dos 31% de respostas corretas dadas pelos inquiridos, o nome que é mais vezes apontado (por 13%) é o de Paulo Rangel (cabeça de lista do PSD), seguindo-se o de Ana Gomes, que nestas europeias ficou fora da lista do PS, Nuno Melo, com 4% e, por fim, Marisa Matias, por 3%.