PS domina europeias com quatro vitórias em sete eleições desde 1987

Depois da adesão de Portugal à então CEE, foram realizadas sete eleições para o Parlamento Europeu e o PS conseguiu quatro vitórias. Os sociais-democratas venceram as restantes três. Recorde todos os resultados.

Logo no ano seguinte a aderir à na altura denominada CEE (Comunidade Económica Europeia), Portugal realizou, em 1987, as primeiras eleições para o Parlamento Europeu. Apesar de o PSD ter vencido as duas primeiras europeias, o PS iniciou depois um claro domínio neste tipo de eleição, vencendo quatro das sete realizadas.





Autointitulado de partido português mais europeísta, nas primeiras europeias o PS não beneficiou do facto de ter sido o respetivo fundador Mário Soares quem, como primeiro-ministro, pediu e firmou a adesão à atual União Europeia, primeiro em 1977 e depois já em 1985.