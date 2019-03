A política monetária na era do dinheiro barato

A política monetária deve funcionar da seguinte maneira: reduza as taxas de juros e incentive as empresas e as famílias a emprestar, investir e gastar. Mas não está a ser assim.

Na era do dinheiro barato, agora na sua segunda década na maior parte do mundo desenvolvido (e terceira no Japão), houve muitos empréstimos. Mas são os governos que estão a recebê-los.

Os números ajudam a explicar a crescente sensação de que os bancos centrais, que tomaram medidas de emergência para tirar as economias da crise de 2008, podem não conseguir repetir o truque numa outra recessão.

Os bancos centrais ainda estão a enfrentar questões mais amplas sobre a sua independência em relação à política. Na década passada, os agentes privados ainda endividados não estavam dispostos a mergulhar de novo no vermelho, mesmo a taxas baixíssimas projetadas pelos bancos centrais - enquanto os governos não só podiam, como fizeram. A linha que os separa está a começar a parecer confusa.

Alguns analistas dizem que é hora de redesenhar o modelo.

A relação de políticos e banqueiros centrais "foi construída quando a cauda pesada era uma inflação excessivamente alta", afirmou Paul McCulley, o ex-economista-chefe da Pimco. "Agora a cauda gorda é uma inflação excessivamente baixa, a que chamamos de deflação. Precisamos de atualizar o nosso pensamento para uma postura mais cooperativa entre as autoridades fiscais e monetárias".

A maioria dos economistas vê isto como uma inclinação escorregadia que poderá induzir a uma espiral de preços fora de controlo. Esta é uma das razões pelas quais desconsideram a Teoria Monetária Moderna, uma escola de pensamento que apoia défices maiores e não se preocupa com o financiamento dos bancos centrais. Os economistas desta linha dizem que a dívida pública é geralmente mais segura do que a privada.

A questão está viva e não apenas na academia. Isto tem saltado para a agenda todas as vezes que o presidente Donald Trump critica a Reserva Federal. Existem pressões políticas semelhantes noutros países.