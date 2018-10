ACT vai contratar 122 inspectores

A inspectora-geral do trabalho, Luísa Guimarães, disse esta quinta-feira esperar a conclusão em breve dos concursos que vão permitir à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) contratar 122 inspectores.





Numa audição conjunta nas comissões de Economia, Inovação e Obras Públicas e do Trabalho e Segurança Social, a responsável adiantou que o primeiro concurso que foi lançado, para 42 trabalhadores, foi finalizado mas "estamos a aguardar uma providência cautelar que deve estar finalizada dentro de dias".





Já o outro concurso, salientou que as vagas eram 80 tendo aparecido um total de 9 mil candidatados. Neste caso, disse que o procedimento já está numa fase praticamente final, sendo que depois da fase de avaliação curricular se seguirá a de avaliação psicológica.





"Tudo faremos para que concurso seja o mais rápido possível", afirmou Luísa Guimarães, que foi chamada ao Parlamento para prestar esclarecimentos sobre a intervenção da ACT no âmbito das greves dos tripulantes da Ryanair. "42 mais 80 é reforço considerável", disse a responsável, que aos deputados tinha já garantido que nas acções inspectivas a Autoridade não teve falta de meios nem a actuação limitada.



Luísa Guimarães, que tomou posse do cargo na ACT este ano, disse desconhecer as cativações aplicadas àquela entidade, mas não deixou de sublinhar que "agradeço todos os meios que me possam dar".