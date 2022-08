Adiada chegada ao Líbano do primeiro navio com cereais

Leia Também Primeiro carregamento de cereais desde o início da guerra já deixou Odessa

A chegada ao Líbano prevista para hoje do primeiro navio de cereais que saiu da Ucrânia, sob um acordo de guerra, foi adiada, disseram este domingo o Governo libanês e a Embaixada da Ucrânia no país.Segundo a agência noticiosa Associated Press (AP), ainda não é clara a causa do atraso, sendo que o 'site' Marine Traffic, que monitoriza o tráfego de navios e a localização dos navios no mar, mostrou o Razoni, com bandeira da Serra Leoa, fundeado no Mar Mediterrâneo, perto da Turquia.O ministro dos Transportes do Líbano, Ali Hamie, afirmou, via Twitter, que o navio "que deveria, de acordo com os rumores, chegar ao porto de Trípoli, no Líbano", mudou o seu 'status'.Questionado pela AP, o governante escusou-se a mais comentários sobre a questão.O navio Razoni deixou Odessa, na segunda-feira, transportando milho ucraniano e deveria chegar ao porto norte de Trípoli por volta das 10:00 (locais, menos uma hora em Lisboa) de hoje.De acordo com o Marine Traffic, no sábado, o navio alterou o seu 'status' para "encomenda", o que significa que está à espera que alguém compre o milho.A embaixada ucraniana em Beirute disse que a chegada do navio foi adiada, acrescentando que serão dadas mais informações quando se souber "o dia e a hora exata da chegada do navio".O Líbano está a ser afetado por uma crise de segurança alimentar, devido à alta inflação de preços e escassez de trigo.O Razoni transporta cerca de 26.000 toneladas de milho para alimentação de galinhas.O navio foi o primeiro a sair da Ucrânia, sob um acordo intermediado pela Turquia e pelas Nações Unidas, com a Rússia e a Ucrânia, para criar corredores marítimos seguros no Mar Negro para exportar os produtos agrícolas da Ucrânia.A pior crise económica do Líbano na história moderna, que começou no final de 2019, deixou três quartos da população na pobreza, enquanto a libra libanesa perdeu mais de 90% do seu valor.O colapso económico, com raízes em décadas de corrupção e má gestão, foi agravado por uma explosão maciça em agosto de 2020 que destruiu o porto de Beirute e os principais silos de cereais do país.As autoridades libanesas disseram, na semana passada, que o Razoni deveria ter deixado a Ucrânia em 24 de fevereiro, mas a partida foi adiada pela guerra que eclodiu dias depois.Na sexta-feira, mais três navios com milhares de toneladas de milho deixaram os portos ucranianos e mais quatro navios com cargas agrícolas retidos receberam hoje autorização para deixar os portos do país.