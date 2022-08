Primeiro carregamento de cereais desde o início da guerra já deixou Odessa

Leia Também Ucrânia relata ataque russo a porto de Odessa, essencial para a exportação de cereais

Prevent world famine together with @UN, @EU_Commission, #G7. The first ship left the Odesa port since 24.02.2022 pic.twitter.com/Nin8nSV8LM — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 1, 2022

Um carregamento de cereais partiu na manhã desta segunda-feira do porto de Odessa, na Ucrânia, em direção ao Líbano. Trata-se de o primeiro carregamento desde o início da invasão russa e coloca em prática o acordo assinado em julho entre a Turquia e a ONU com a Rússia e a Ucrânia para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais presos nos porto do Mar Negro.O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros afirmou que este é "um dia de alívio para o mundo", sobretudo para os países mais ameaçados pela escassez de comida e pela fome devido à interrupção das exportações. Também o ministro das Infraestruturas da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, assinalou o momento."O primeiro carregamento de cereais deixou o porto de Odessa. Hoje, a Ucrânia, juntamente com os seus parceiros, dá mais um passo para prevenir a fome no mundo", escreveu na rede social Twitter.A invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro, levou a uma crise alimentar e energética a nível global, uma vez que os países desempenham um papel crucial na exportação destas matérias-primas. O acordo, assinado entre a Turquia e as Nações Unidas com a Rússia e a Ucrânia, que tem a duração de quatro meses e é renovável, inclui a criação de um centro de controlo em Istambul dirigido por representantes das quatro partes envolvidas para garantir que os navios de carregamento não levam armas para a Ucrânia.