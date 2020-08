Adiar presidenciais exige revisão constitucional ou estado de emergência

Haverá condições para realizar as eleições regionais nos Açores? E as presidenciais no início de 2021? A resposta cabe a Marcelo Rebelo de Sousa, mas as presidenciais só podem ser adiadas com uma revisão da Constituição ou sob regime de exceção constitucional.

Adiar presidenciais exige revisão constitucional ou estado de emergência









