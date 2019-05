Adrian Bridge: Portugal, a lagarta que se transformou numa maravilhosa borboleta

"A convicção que nos permitiu ser a nação líder no comércio mundial há 500 anos está a infiltrar-se na sociedade", afirma Adrian Bridge, CEO da The Fladgate Partnership, num artigo escrito para o Negócios, sob o tema "como pôr Portugal a crescer", no âmbito das comemorações do 16.º aniversário da edição diária.