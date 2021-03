ADSE recebeu 38 mil inscrições em três meses

Três meses depois do arranque das inscrições para trabalhadores com contrato individual de trabalho, a ADSE já inscreveu mais de um terço do número de pessoas esperadas, a esmagadora maioria das quais no setor da saúde.

