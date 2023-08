Advogado do Diabo: A gestão pouco "prudente" da Santa Casa e o "teatro" na Habitação

Já está disponível mais um episódio de "Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.Neste episódio olhamos para o veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao pacote Mais Habitação. Que efeito prático terá? E político? E em termos de litigiosidade dos proprietários com o Estado? O Presidente deu força a que aumente o recurso aos tribunais?Na segunda parte, debatemos a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Numa altura em que a entidade agora liderada por Ana Jorge anunciou uma profunda reestruturação e cortes, incluindo nos apoios às modalidades desportivas, o que dizer da gestão da Santa Casa?Estas medidas mostram uma má gestão do património e receitas da Santa Casa nos últimos anos?Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.