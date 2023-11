Advogado do Diabo: As contas da Efacec foram mal feitas logo à entrada

Neste episódio de "Advogado do Diabo", videocast do Negócios, olhamos de forma aprofundada para a privatização da Efacec. Iremos também abordar o Caso EDP, nomeadamente a estratégia de defesa de Manuel Pinho e o que se pode esperar do julgamento.Este "não foi um bom negócio para os contribuintes", defende Luís Miguel Henrique, salientando que o problema na Efacec "não começou com a nacionalização".O ministro da Economia considerou que o dia da assinatura do contrato de venda à alemã Mutares "foi um dia feliz para a economia portuguesa". Na verdade, argumenta Luís Miguel Henrique, "foi um dia feliz para o ministro da Economia porque se livrou de uma dor de cabeça política".Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.