Advogado do Diabo com Lúcio Correia: faltam sanções nos contratos desportivos

assembleia geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Mário Costa. O

suspeitas de tráfico de seres humanos.





Já está disponível mais um episódio de "Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.Neste episódio contamos com a participação do advogado Lúcio Correia, que é também professor de direito do desporto e membro da Associação Portuguesa de Direito Desportivo.O tema desta semana é o caso que envolve o ex-presidente dacaso diz respeito a negócios ilegais com jogadores de futebol vindos da Ásia e da América do sul e há

Que proteção dá o direito europeu aos jovens e às famílias neste tipo de casos de viagens para formação em academias de futebol europeias? Falta legislação nesta área? É mais fácil aliciar estas famílias de jovens de países mais vulneráveis?



Como ficam as organizações a que Mário Costa está ligado, nomeadamente a liga, perante estes acontecimentos? São casos isolados ou acontecem, de forma transversal, no futebol europeu? Este caso pode mudar de alguma forma o negócio da formação no futebol?

Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.