Aga Khan IV, o líder da comunidade religiosa ismaelita, escolheu a cidade de Lisboa para realizar as comemorações dos seus 60 anos à frente do Ismaelismo, uma corrente religiosa minoritária muçulmana, que conta com mais de 15 milhões de fiéis por todo o mundo.As festividades decorrem desta quinta-feira até ao próximo dia 11 de julho e o líder traz consigo uma multidão de 45 mil fiéis até Lisboa. A visita do multimilionário inclui receções com honras de Estado pela parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.Karim al-Hussaini sucedeu ao avô para chefiar os ismaelitas quando tinha apenas 20 anos, uma vez que se acredita ser descendente do profeta Maomé. Assumiu a função em 1957 e assume-se como um líder que quer diminuir o preconceito entre religiões e culturas.Nascido em Genebra, na Suíça, Aga Khan é filho do príncipe Aly Khan. Viveu a maior parte da sua infância no Quénia e formou-se em História Oriental pela Universidade de Harvard. Quando herdou do seu avô o título de chefe dos ismaelitas, Karim dedicava-se não só aos estudos como também ao esqui profissional, chegando até a representar o Irão nos Jogos Olímpicos de 1964.Até ao momento, Aga Khan tem levado uma vida discreta e tenta manter-se afastado dos holofotes da fama. Foi casado duas vezes e tem quatro filhos. O seu primeiro casamento, que durou 25 anos, foi com a modelo britânica Sarah Frances Croker. Mais tarde, Aga Khan deu o nó com a princesa Gabriele of Leiningen, de quem também se separou e teve um filho. Segundo o Correio da Manhã , o trânsito será condicionado no Parque das Nações.