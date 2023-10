Agosto empurra excedente externo acumulado para 5,1 mil milhões de euros

O saldo externo da economia portuguesa registava até agosto um excedente de 5,1 mil milhões de euros, indica nesta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).

O resultado dos primeiros oito meses deste ano, marcado por uma evolução positiva nas contas externas não habitual, compara com um défice de 1,9 mil milhões de euros em igual período do ano passado.

Para esta diferença, de sete mil milhões de euros, tem contribuído sobretudo o aumento do excedente da balança de serviços, apoiada pelo turismo, assim como uma diminuição no défice da balança de bens e, igualmente, melhorias na balança de capital devido "a uma maior atribuição aos beneficiários finais de fundos recebidos da União Europeia com vista ao investimento e a um aumento da cedência de licenças de carbono", explica o BdP.

Estas evoluções continuaram, de modo geral, a marcar os dados mensais em agosto face a um ano antes. Segundo os dados publicados, o excedente da balança de serviços aumentou em 588 milhões de euros para 3.794 milhões de euros, num mês marcado pelo maior volume de exportações de viagem e turismo de toda a série histórica do BdP, que arranca em 1996. As exportações totalizaram 3.924 mil milhões de euros, indica a nota estatística desta quinta-feira.

Já na balança de bens, observou-se em agosto uma diminuição do défice em 773 milhões de euros, para 2.234 milhões de euros. Esta evolução deve-se ao facto de as importações (-13,9%) terem caído mais do que as exportações (-7,5%).

Assim, o saldo da balança comercial apresentava em agosto um excedente de 1.560 milhões de euros.

Já nas balanças de rendimento primário e secundário, que refletem pagamentos e transferências entre Portugal e o exterior, registavam-se em agosto, respetivamente, um défice de 361 milhões de euros e um excedente de 528 milhões de euros.

Quanto aos dados da balança de capital onde pesa a entrada de fundos comunitários, registava em agosto um excedente de 225 milhões de euros, numa melhoria homóloga ligeira face a agosto de 2022.

Em agosto, o excedente da balança corrente e de capital foi de 1.951 milhões de euros, comparando com um excedente de apenas 571 milhões de euros em igual mês do ano passado.