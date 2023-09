Saldo da balança externa supera 3,2 mil milhões de euros até julho

A economia portuguesa chegou a julho com um saldo superior a 3,2 mil milhões de euros na balança com o exterior, apoiado por fatores como o aumento da procura turística de estrangeiros ou a maior absorção de fundos comunitários, face ao ano anterior.

Até julho do ano passado, a balança externa acumulava um défice de 2,4 mil milhões de euros, indica o Banco de Portugal (BdP).

Leia Também Excedente externo no segundo trimestre é o primeiro numa década

Para a melhoria, neste ano, contribuiu sobretudo o excedente da balança de serviços, que aumentou 4.154 milhões de euros. Esta subida foi em grande medida justificada por um acréscimo de 2.094 no saldo das viagens e turismo nos primeiros sete meses deste ano.

Leia Também Economia portuguesa passa de défice a excedente externo de 693 milhões até abril

Em termos mensais, em julho, as exportações de serviços de viagens e turismo atingiram 3.092 milhões de euros sendo o valor mais elevado num mês de julho, segundo faz notar o BdP.

Na comparação com o saldo do ano passado, o Banco de Portugal também destaca uma subida do excedente da balança de capital, de 943 milhões de euros, para 1.823 milhões de euros, que resulta de "uma maior atribuição aos beneficiários finais de fundos comunitários com vista ao investimento e a um aumento da cedência de licenças de carbono".

Observa-se também uma diminuição no défice da balança de bens face a igual período do ano passado, em 248 milhões, em resultados de uma subida das exportações acima da que se verificou nas importações (de 1,1%, a comparar com 0,4% de aumento nas compras de bens a exterior, nos primeiros sete meses deste ano).

Quando se consideram apenas a evolução ocorrida em julho, e não obstante os valores recorde de exportações turísticas, os resultados da economia na balança externa apontam para um pior cenário na relação das trocas de bens com o estrangeiro, devido às quebras das exportações nos últimos meses.

O BdP indica que o défice da balança de bens atingiu 1.962 milhões de euros, refletindo uma quebra de 10,7% nas exportações, acima da verificada nas importações (-5,4%).

Esta evolução penalizou o saldo da balança de bens e serviços, que aumentou apenas 63 milhões de euros em julho, para 1.077 milhões de euros.

Em julho, o excedente das balanças corrente e de capital foi de 1.076 milhões de euros.