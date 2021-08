Agricultores afetados pelo incêndio de Castro Marim já podem reportar prejuízos

Leia Também Mais de 570 bombeiros combatem fogo de Castro Marim, 58 pessoas retiradas

Os agricultores afetados pelo incêndio que deflagaram nos concelhos de Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António, no Algarve, já podem reportar os prejuízos registados nas explorações agrícolas consumidas pelas chamas. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo Ministério da Agricultura, que está a fazer um levantamento exaustivo das perdas para acionar eventuais apoios.O reporte dos prejuízos causados pelo incêndio poderá ser feito no site da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve) ou, em alternativa, nas instalações desse organismo.O Governo garante ainda que já contactou os autarcas de Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António para dar a conhecer a medida e conta vir a reunir com as populações afetadas, através da DRAP Algarve, para dar "explicar a que apoios se podem candidatar e como o podem fazer".O incêndio, que deflagrou esta segunda-feira em Castro Marim e que se estendeu "de forma fulminante" para os concelhos de Tavira e Vila Real de Santo António, afetou uma área de cerca de 9.000 hectares. Segundo o comandante das operações de socorro, Richard Marques, o fogo chegou a registar uma "taxa de expansão de 650 hectares por hora". Além dos danos materiais, registou-se ainda um ferido sem gravidade, na sequência do incêndio.