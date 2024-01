Cortes de água no Algarve vão levar a campanha "desastrosa" para citrinos

Leia Também Cabaz de produtos isentos de IVA atinge preço mais elevado desde que medida entrou em vigor

O presidente da Associação de Operadores De Citrinos Do Algarve (AlgarOrange), José Oliveira, alerta quecaso avancem os cortes de água anunciados para a agricultura para fazer frente à seca na região.À luz de um plano de contingência , desenhado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que deve ser aprovado em breve,e de 15% para o consumo urbano, que inclui o turismo."Se avançar, a campanha será verdadeiramente desastrosa", diz o presidente da maior associação portuguesa de operadores de citrinos ao Negócios, advertindo para. Isto depois de a anterior se ter saldado num corte na produção na ordem dos 50% que levou até a ruturas de "stock" de laranjas nos supermercados durante o verão.José Oliveira falava na sequência de uma reunião, realizada esta segunda-feira, que juntou mais de 100 agricultores, desde produtores de citrinos, de abacate, alfarroba ou frutos vermelhos até a criadores de gado, representativos de "todo o setor agrícola do Algarve" para analisar as medidas anunciadas. "Neste momento, até as decisões serem efetivamente tomadas, a nossa posição é de diálogo", diz o líder da AlgarOrange, dando conta que, neste sentido, foram elencadas ações que podem ajudar a aliviar a atual crise.As hipóteses aventadas vão desde "a reativação de furos municipais, para alimentar as redes de distribuição, dando folga aos pomares, à regularização de caudais ecológicos até ao recurso a unidades de dessalinização portáteis". "A nossa preocupação é arranjar soluções imediatas para aumentar a água disponível", frisa o responsável da organização que representa 40% dos produtores de citrinos do Algarve.Os agricultores algarvios criticam o plano por "não ser equitativo", considerando a diferença nos cortes de consumo de água previstos para os outros setores. "Não é normal que numa situação de emergência haja esta diferença", lamenta José Oliveira, apontando queAo mesmo tempo, assinala, é "muito difícil perceber por que continuamos a ter perdas substanciais na rede que rondam os 30%", ou seja, "muito superiores à média nacional", enfatiza, criticando a inércia a este nível: "Se algo tivesse sido feito não estávamos desesperados ao ponto de pôr estes cortes em cima da mesa".. O próprio secretário de Estado reconheceu que a agricultura algarvia reduziu o consumo de água em 50% nos últimos dez anos", frisa.Segundo adianta José Oliveira, na sequência dos cortes no consumo de água previstos, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) abordou a possibilidade de medidas de compensação. Mas, neste momento, reforça, "o que interessa aos agricultores é ter água".