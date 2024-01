Seca: Agricultores culpam "opções políticas dos sucessivos Governos" por adiarem investimentos

Leia Também Cortes de água no Algarve vão levar a campanha "desastrosa" para citrinos

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) diz que a crise de falta de água que assola o Algarve, mas também o Alentejo, que vai levar a restrições no consumo,", já que "que priorize as populações", tanto ao nível da produção de alimentos como de abastecimento doméstico.Em comunicado, enviado às redações, a organização aponta que "um dos exemplos é o fracasso na execução do Plano Nacional de Regadios , com recorrentes cortes orçamentais em nome do défice".As críticas chegam um dia depois de o Governo ter anunciado para o Algarve cortes de 25% na água para agricultura e de 15% para o consumo urbano, incluindo turismo , com a CNA a qualificar de "inaceitável" a forma como o fez, acusando o Executivo de recorrer "a artimanhas já habituais e de laivos eleitoralistas", ao traçar "um cenário inicial catastrofista [de cortes de 70%] para depois vir a aplicar uma restrição de 25% como se fossem boas notícias". "Não são -, que vai sofrer o maior corte no abastecimento", reforça.Para a organização, com sede em Coimbra, "valorizando o que é essencial à vida das populações".A CNA alerta ainda que, este corte no abastecimento, "se não for devidamente acompanhado de medidas compensatórias", que estarão previstas à luz do apresentado pelo Executivo, "determina a sentença de morte de muitas explorações agrícolas, numa região onde dominam as culturas permanentes, organizadas em explorações de pequena e média dimensão, com peso significativo na economia da região e nacional e com impacto no abastecimento alimentar interno".Neste sentido, a CNA reclama quenos diversos fóruns, inclusive na Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca" que seja "garantida água de rega a todos os agricultores para assegurar a sobrevivência das plantas e a manutenção do potencial produtivo" e, bem comoAo nível da exploração agrícola, a CNA defende que se deve ", acções de informação e sensibilização para novas práticas agronómicas e de gestão juntos dos agricultores" epara o abastecimento das populações e para a agricultura que produz de alimentos, em especial para o mercado interno", com "soluções para aumentar o armazenamento da água superficial, transvazes entre sistemas de retenção de água, diminuição de perdas estruturais", assim como "planos de manutenção e recuperação dos sistemas de abastecimento e rega destinados à poupança e uso de águ, bem como a adaptação das produções às condições edafoclimáticas das regiões.