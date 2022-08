Alemanha e França batem máximos no preço da eletricidade

Os futuros da eletricidade em Franca atingiram um novo máximo de sempre, numa altura em que as centrais nucleares enfrentam novas interrupções e anteveem assim um inverno bastante mais caro para a população.Mas o país liderado por Macron não é caso único, também a Alemanha, a maior economia do Velho Continente, registou recordes no preço da energia que subiu cerca de 23% atingindo os 792 euros por (MWh).Já em França, os futuros desta matéria-prima, negociados a um ano, escalaram 15%, atingindo os 900 euros por megawatt-hora (MWh), um valor 10 vezes mais elevado do que o preço observado nesta altura no ano passado.Esta subida vem na sequência de um anúncio da Electricité de France (EDF) que revelou que os reatores das suas centrais nucleares podem demorar mais tempo a estar operacionais, depois de uma interrupção. Estas quebras no fornecimento afetam centrais com uma capacidade nuclear que representa quase 14% do total do país.Também o preço do holandês TTF, referência para o mercado europeu de gás natural atingiu um novo recorde nos 321,41 euros/MWh nos contratos para setembro, uma subida de 10%.A pressão é cada vez maior nos governos dos países europeus, face a uma escalada nos preços da energia. De acordo com a Bloomberg, espera-se que o regulador britânico apresente na sexta um aumento três vezes superior ao ano passado das faturas da eletricidade.