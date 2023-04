Amas profissionais estão à espera dos aumentos prometidos desde janeiro

A Associação dos Profissionais dos Regimes de Amas (APRA) garantem que as amas que trabalham para as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) ou misericórdias no âmbito das chamadas creches familiares continuam há três meses à espera de aumentos que deviam ter entrado em vigor a 1 de janeiro, avança o Público esta segunda-feira.Isto de acordo com uma adenda ao Compromisso de Cooperação para o Sector Social e Solidário assinado em Dezembro por vários membros do Governo e representantes deste setor.A Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, diz que quer o problema resolvido até ao final de Abril e lembra que o setor social assinou o acordo sem questionar os valores envolvidos.A medida abrange 358 profissionais, de um total de 51 acordos de cooperação para creches familiares e que as amas que recebem três crianças em casa iriam passar a receber 1052 euros brutos, subindo este valor para 1178 euros no caso das amas que recebem quatro crianças.Valores que correspondem, respectivamente, a 85% e a 70% da verba transferida pela Segurança Social para as instituições referente às crianças acolhidas. Uma percentagem que, tal como a data da entrada em vigor da medida, está definida na adenda assinada pelos diversos representantes do sector social e cooperativo, como a CNIS — Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Esta confederação já assumiu que na altura em que assinou a adenda "não mediu bem" as implicações que as mudanças trariam e que logo no início de Janeiro pediu esclarecimentos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.