António Costa: as imagens da demissão

O dia acordou com notícias de buscas à casa do primeiro-ministro e detenções na órbita de António Costa. Em poucas horas a crise política instalou-se e o líder do Executivo anunciou demissão. Veja as imagens da despedida.

António Costa: as imagens da demissão









