António Costa: "Esperamos que no futuro se possa alargar mais o recurso ao teletrabalho"

Questionado pelo PAN sobre o assunto, António Costa referiu que será feita uma “avaliação” do trabalho à distância e admitiu o alargamento do recurso ao teletrabalho mesmo depois da pandemia.

O primeiro-ministro, António Costa, considera que seria desejável alargar o recurso ao teletrabalho mesmo depois da fase mais crítica da crise gerada pela pandemia.





"Mantivemos a obrigatoriedade do teletrabalho até ao final de maio para todas as atividades que podem ser mantidas em teletrabalho, dissemos aliás que o regresso ao trabalho presencial [em junho] deveria ser sempre parcial, de forma a ser alternado, ou por semana, ou por manhãs e tardes, por diferentes turnos", descreveu, no debate quinzenal, no Parlamento.