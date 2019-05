António Portela: Aposta na inovação e qualificação de recursos humanos

"A redução das desigualdades sociais que ainda temos em Portugal passa por uma aposta forte no tecido empresarial", sublinha CEO da Bial, num artigo escrito para o Negócios, sob o tema "como pôr Portugal a crescer", no âmbito das comemorações do 16.º aniversário da edição diária.