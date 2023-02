Sublinha que não tem "bases objetivas" para o afirmar, mas enquanto "cidadão" e "consumidor" António Saraiva, presidente da CIP, admite que haja especulação nalguns setores.





"Não lhe consigo responder em rigor a isso. Enquanto cidadão admito que sim, perceciono que sim. Bases objetivas para lhe dizer que sim sinceramente não tenho, mas não deixo de responder: enquanto cidadão, enquanto consumidor acho que sim, acho que há aqui algum aproveitamento deste efeito inflacionista que todos estamos a sofrer", diz António Saraiva, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.





Ao longo da entrevista, António Saraiva afirma que de uma forma geral as empresas amorteceram os efeitos da inflação, mas reconhece que nalguns casos os custos aliviaram e os preços não caíram.





"É certo que nalgumas tipologias os preços aumentaram e baixando algumas das variáveis [de custos] não reduziram os preços. É uma questão que de facto deveria ser revista".





Contudo, António Saraiva também acrescenta que algumas empresas continuam a aumentar os preços porque o fizeram faseadamente, e ainda estão a refletir o aumento de custos.



De uma forma geral, "as empresas amorteceram muito os custos que sofreram e, se não o tivessem feito, os efeitos da inflação seriam muito superiores aos que temos hoje".



Em janeiro, a taxa de inflação homóloga diminuiu para 8,4%, menos 1,2 pontos do que no mês anterior, o que significa que os preços continuam a aumentar, mas um pouco menos.



Os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas estavam em janeiro a subir 20,6%.



A variação média dos últimos doze meses, que geralmente serve de referência para aumentos salariais, foi de 8,2%. O salário mínimo subiu 7,8% em janeiro (em linha com a inflação média registada em dezembro) e o acordo de rendimentos e competitividade tem como orientação subidas de 5,1%, o que implica perda de poder de compra.