António Saraiva: "Novos apoios às empresas são úteis mas vêm tarde"

António Saraiva não se cansa de dizer que todos temos de nos responsabilizar pelo combate à pandemia. E avisa que as medidas podem ter de endurecer. Mas também diz que, sem apoios, as empresas não se salvam. E que o Governo já devia ter avançado com apoios a fundo perdido.

