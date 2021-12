Apoio à família será a 100% se for partilhado dois dias

Em causa estão as regras a aplicar durante a “semana de contenção”, em janeiro. Embora a lei não o assegure, o Governo garante que a Segurança Social vai permitir o acesso ao apoio à família pago a 100% do salário base se houver partilha entre pais no mínimo de dois dias.

Apoio à família será a 100% se for partilhado dois dias









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Apoio à família será a 100% se for partilhado dois dias O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar