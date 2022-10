Aprovação das alterações à lei laboral deverá derrapar

As alterações ao Código do Trabalho chegaram à Assembleia da República no início do verão, mas os deputados já não sabem se conseguem concluir o processo no prazo anunciado pelo Governo, de forma a entrar em vigor a 1 de janeiro de 2023.

