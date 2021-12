“As pessoas veem no teletrabalho as vantagens do trabalho independente”, diz Manuel Baganha

As características de autonomia do teletrabalho podem incentivar algumas pessoas a aceitar um estatuto mais próximo do trabalho independente, com efeitos ao nível da redução da proteção social, defende Manuel Baganha, ex-dirigente da Segurança Social.

"As pessoas veem no teletrabalho as vantagens do trabalho independente"









