Assista à estreia de Advogado do Diabo no Negócios

Estreamos esta sexta-feira, 8 de julho, O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números, o novo videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique.No primeiro episódio os temas fortes são a auditoria da Deloitte ao Novo Banco e as falhas no controlo que a instituição pesquisa o património dos devedores e a investigação a Mário Ferreira, dono da Douro Azul e maior acionista da Media Capital, por suspeitas de fraude e branqueamento de capitais. Ainda relacionado com o dono da TVI, surgiu a polémica em torno do apoio do Banco de Fomento à holding do empresário, a Pluris Investimentos, no âmbito do PRR.Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique irão conversar sobre a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.