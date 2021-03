AstraZeneca vai entregar menos de metade das vacinas previstas à UE até junho

Leia Também Dinamarca e Noruega suspendem utilização da vacina AstraZeneca

Há mais um foco de potencial tensão entre a União Europeia e a AstraZeneca. A farmacêutica acabará por entregar menos de metade das vacinas contra a covid-19 que estavam previstas ser entregues ao longo do segundo trimestre deste ano.Para tentar resolver o incumprimento nas entregas acordadas com a UE, a AstraZeneca desenvolveu um conjunto de esforços para tentar reforçar a capacidade de produção, contudo esses esforços revelaram-se não apenas infrutíferos mas também contraproducentes.A gigante farmacêutica vai entregar cerca de 76 milhões de vacinas, menos de metade dos 180 milhões de doses previstos para o período entre abril e junho. Estes valores constam de uma projeção para a entrega de vacinas a um Estado-membro e a que a agência Bloomberg teve acesso, fazendo depois uma extrapolação para o conjunto do bloco europeu com base na metodologia para a distribuição de vacinas adotada pela Comissão Europeia.Esta situação surge no mesmo dia em que Dinamarca, Itália e Noruega engrossaram a lista de países europeus que suspenderam a administração da vacina desenvolvida pela AstraZeneca na sequência da apreensão relativa a efeitos secundários, designadamente o surgimento de coágulos sanguíneos. Note-se que a Direção-Geral de Saúde autorizou ontem a administração desta vacina a maiores de 65 anos de idade.Bruxelas espera receber perto de 400 milhões de doses de vacinas durante o segundo trimestre deste ano, sendo que o maior número de vacinas serão da Pfizer e da BioNTech, estando previstas 640 milhões de doses para o terceiro trimestre.(Notícia atualizada)