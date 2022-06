Ataque russo a armazém em Mykolaiv destruiu 300 mil toneladas de grãos

As reservas de cereais estavam armazenadas desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, e foram destruídas pelas tropas russas no passado dia 5 de junho.Trata-se sobretudo de trigo e milho, segundo as autoridades ucranianas, as quais recordam que grande parte do grão destinado a ser exportado pela Ucrânia está armazenada naquela cidade portuária.As autoridades ucranianas acreditam que a Rússia está a praticar deliberadamente "terrorismo alimentar", segundo uma fonte do Departamento da Presidência de Volodymyr Zelensky.A região de Mykolaiv está sujeita a intenso bombardeio russo, disseram fontes militares ucranianas, que também alertam que as suas reservas de munições para combater os agressores russos está a esgotar-se.A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro e nessa operação já morreram mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.A operação militar causou a fuga de mais de oito milhões de pessoas, das quais mais de 6,6 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.