Atividade na Zona Euro acelera em fevereiro para pico de nove meses

A atividade da Zona Euro acelerou em fevereiro para um pico de nove meses, principalmente devido ao aumento da procura, à recuperação das cadeias de abastecimento, à redução dos atrasos nas encomendas e à melhoria da confiança empresarial, foi esta terça-feira anunciado.O índice PMI (Purchasing Managers' Index) da atividade da Zona Euro da S&P Global, que agora integra o IHS Markit, divulgado esta terça-feira, atingiu 52,3 pontos em fevereiro, acima dos 50,3 pontos de janeiro e acima dos 50 pontos que separam o crescimento da contração.A recuperação de fevereiro foi liderada pelo setor dos serviços, cuja atividade aumentou pelo segundo mês consecutivo (de 50,8 pontos para 53,0 pontos) - a expansão mais forte desde junho de 2022 - enquanto os fabricantes conseguiram um "crescimento modesto" (de 48,9 pontos para 50,4 pontos), embora seja o primeiro aumento da produção desde maio do ano passado.Um desenvolvimento importante no setor dos serviços foi a recuperação do crescimento da atividade no segmento dos serviços financeiros, embora o setor imobiliário "se mantenha em declínio", bem como o ressurgimento da atividade nos segmentos do turismo e lazer, e dos media.Os transportes praticamente estabilizaram após sete meses de declínio, os serviços industriais ganharam ímpeto e os serviços informáticos gozaram de um forte aumento de atividade, adianta a S&P.A análise país por país indica que a França e a Alemanha voltaram ao território de crescimento pela primeira vez desde outubro e junho do ano passado, respetivamente, embora o melhor desempenho tenha sido registado no resto da Zona Euro, graças a um crescimento da atividade empresarial nos setores da indústria transformadora e dos serviços.Os dados de fevereiro apontam para um crescimento económico até agora no primeiro trimestre do ano e o emprego também continuou a aumentar, de acordo com os dados da S&P Global, enquanto a inflação dos custos diminuiu novamente, especialmente no setor industrial.Quanto à taxa de inflação em geral dos preços de venda, esta também abrandou em fevereiro e desceu para um mínimo de dezasseis meses, indicando também que as pressões sobre os preços estão a moderar.O economista principal da S&P Global, Chris Williamson, reconheceu que a atividade empresarial na Zona Euro "recuperou muito mais rapidamente do que o esperado em fevereiro", graças a um ressurgimento da atividade no setor dos serviços e a uma recuperação na economia da indústria transformadora.Na sua opinião, os receios de uma recessão "estão a desaparecer" e a inflação está a mostrar "sinais de que o pior pode já ter passado", embora "persistam tendências de preços elevados no setor dos serviços", ligadas a um maior crescimento dos custos salariais.Williamson acredita que a combinação de um crescimento cada vez mais rápido com pressões de preços teimosamente elevadas encorajará "um maior aperto da política monetária nos próximos meses".