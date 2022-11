Autarcas querem reversão de corte de 5% no salário de políticos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defende o fim do corte de 5% nos vencimentos dos titulares de cargos políticos implementado no início do programa da troika, há 12 anos, noticia esta quarta-feira o Diário de Notícias.

A posição é defendida em parecer sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2023, no qual a a organização presidida por Luísa Salgueiro considera que a redução do programa de ajustamento da última década se mantém "de forma incompreensível e injusta".

"Tendo sido já revertidas a esmagadora maioria das medidas então adotadas, é de elementar justiça que se acabe com esta redução do vencimento e com este anátema que recai sobre os titulares de cargos políticos", afirma.

O Diário de Notícias recorda que o primeiro-ministro, António Costa, mostrou-se já favorável à eliminação do corte, considerando importante "devolver normalidade ao quadro remuneratório também dos políticos" numa entrevista ao Expresso de 2019. Também o ex-líder do PSD Rui Rio defendeu então a medida.

O parecer da ANMP sobre a proposta de Orçamento reforça também as exigências de pagamento de 156 milhões de euros pelos custos que as autarquias suportaram no combate à covid-19.