Autarquias põem mais de 84% dos novos trabalhadores diretos nos quadros

Os serviços e empresas municipais estão contratar novos funcionários diretamente para os quadros a um ritmo muito mais elevado do que a generalidade do país. Segundo o levantamento feito pelo Dinheiro Vivo junto da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) mais de 84% dos empregos criados no setor das autarquias assumiram a forma de vínculos contratuais sem termo, o que compara com uma média de apenas 36% a nível nacional.

A esmagadora maioria das pessoas que entraram para o poder local foi diretamente para os quadros dos serviços municipais ou das entidades empresariais municipais, revelam os dados consultados pelo DV. Com as eleições autárquicas a aproximarem-se (estão marcadas para 26 de setembro), a administração local contrariou o que foi a tendência na função pública, onde o reforço do emprego público foi pautado por um aumento da precariedade já que quase 60% do novo emprego eram contratos a prazo.

Os dados da DGAEP, publicados esta segunda-feira, indicam que havia no final de junho 731 mil pessoas a trabalhar para o Estado, ligeiramente mais do que no final de 2011. Com um aumento de 25,7 mil funcionários em apenas um ano, o Estado registou um ritmo de criação de emprego de 3,7% em termos homólogos, o mais alto da série iniciada no final de 2011.