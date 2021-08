Emprego público cresce 3,7%, ao ritmo mais alto em pelo menos dez anos

Com um aumento de 25,7 mil funcionários em apenas um ano, o Estado registou um ritmo de criação de emprego de 3,7% em termos homólogos, o mais alto da série iniciada no final de 2011.





Os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), publicados esta segunda-feira, indicam que havia no final de junho 731 mil pessoas a trabalhar para o Estado, ligeiramente mais do que no final de 2011.





"Em termos homólogos, o emprego aumentou 3,7%, distribuído essencialmente entre a administração central (+3,8%, correspondente a mais 20.012 postos de trabalho) e a administração local (+3,6%, correspondente a mais 4.399 postos de trabalho)".





Na administração central, o aumento verificou-se essencialmente nas escolas do ensino básico e secundário (+8.047) nas Entidades Públicas Empresariais (EPE) do Serviço Nacional de Saúde (+7.060), mas também nas Forças Armadas (+1.636), nas Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação (+1.320) e nos agrupamentos de centros de saúde (+1.291).





As carreiras de assistente operacional, de educadores de infância e de docentes do ensino básico e secundário, de técnicos superiores, de enfermeiro, das Forças Armadas, de médicos e de técnicos de diagnóstico e terapêutica foram as que mais contribuíram, por esta ordem, para o aumento absoluto de emprego.





Apesar disso, e talvez também por causa disso, o salário base médio praticamente estagnou (+0,2%), enquanto o ganho, que inclui outras componentes remuneratórias, subiu 1% em termos homólogos.



Noticia em atualização