Avaliação bancária: Preço das casas renova máximos após aumento mais reduzido do ano

lusa

O valor médio de avaliação bancária das habitações elevou-se aos 1.215 euros por metro quadrado em Novembro, mais 3 euros do que no mês anterior. Este valor representa um novo máximo desde 2008 e o 20.º mês seguido de subidas. Ainda assim, este foi o aumento em cadeia mais reduzido desde o início do ano, mostra esta sexta-feira, 28 de Dezembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Já em relação a Novembro de 2017, tendo em conta a avaliação dos bancos, as casas estão 6,2% mais caras, mantendo exactamente a mesma tendência que nos dois meses anteriores.

No último mês, apenas as moradias encareceram, com o valor médio a subir 5 euros desde Outubro para os 1.115 euros. Já os apartamentos mantiveram-se nos 1.277 euros em Novembro, embora, comparando com o mesmo mês do ano passado, as moradias tenham valorizado menos que os apartamentos: 4,8% contra 7%.

A região onde os preços mais dispararam desde o ano passado foi o Algarve. Esta zona tem os apartamentos mais caros - numa média de 1.589 euros por metro quadrado - e o segundo valor mais alto ao nível das moradias, com a avaliação de 1.533 euros a perder apenas contra os 1.560 euros atribuídos a Lisboa. Desta forma, é a capital a que mais puxa pelo preço das moradias, registando a maior subida homóloga para estes imóveis, de 12%.

A contrabalançar está o Alentejo, onde se encontram os preços mais baixos no que diz respeito aos apartamentos - 1.015 euros por metro quadrado. Esta foi também a zona onde as moradias menos valorizaram, mas é na região centro que o metro quadrado destes imóveis é mais barato, ficando pelos 965 euros.

Nos apartamentos, as tipologias mais procuradas foram os T2 e T3, enquanto que dentro das moradias foram mais solicitados os T3 e T4. Os únicos a verem uma redução de preço, de 2 euros, foram os apartamentos T2, ao contrário do metro quadrado das moradias T4, que subiu 13 euros.

(Notícia actualizada às 11:48)