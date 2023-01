Leia Também Reino Unido abandona corte de impostos no escalão dos mais ricos

O Banco de Inglaterra vendeu quase 20.000 milhões de libras (22.580 milhões de euros) em títulos do Governo britânico que tinha comprado para sustentar o mercado devido à crise desencadeada pelo controverso orçamento da ex-primeira-ministra britânica Liz Truss.O banco anunciou esta quinta-feira que se desfez destas obrigações compradas temporariamente entre setembro e outubro, quando a libra esterlina se afundou na sequência do anúncio de um orçamento com cortes de impostos que não incluía qualquer forma de os financiar."O banco vendeu agora a totalidade da sua carteira de 19.300 milhões de libras (21.789 milhões de euros) em títulos que tinha temporariamente", disse o banco."As compras foram feitas para restaurar as condições de mercado ordenadas após a disfunção no mercado obrigacionista britânico e, ao fazê-lo, reduzir os riscos de contágio às condições de crédito das famílias e empresas britânicas", sublinha o banco.Na sequência de pressões do próprio partido conservador, Truss foi forçada a demitir-se em outubro como líder do partido e primeiro-ministro do Reino Unido, após o que foi substituída por Rishi Sunak.