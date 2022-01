Bancos centrais "devem estar alerta" sobre a inflação, avisa novo presidente do Bundesbank

O novo líder do alemão Bundesbank, Joachin Nagel (na foto), utilizou o primeiro discurso na qualidade de presidente da instituição financeira para deixar avisos sobre a inflação. "Enquanto os preços podem também subir menos do que é projetados nas estimativas, atualmente vejo mais como um risco que a taxa de inflação se mantenha elevada durante mais tempo do que era esperado", alertou no discurso da tomada de posse, esta terça-feira.De acordo com a estimativa rápida relevada pelo Eurostat na semana passada, a inflação na zona euro atingiu os 5% em dezembro, um recorde desde que a moeda euro entrou em cena.E, numa ocasião que contou com a presença de Christine Lagarde, líder do Banco Central Europeu (BCE), aproveitou para também deixar recados. "Seja qual for o caso, os responsáveis pela política monetária devem estar alerta", pediu Nagel.O alemão sucede a Jens Weidmann na liderança do Bundesbank, responsável que também esteve presente nesta passagem de testemunho, naquele que foi o ponto final do mandato de Weidmann, após mais de uma década no cargo. Jens Weidmann demitiu-se em outubro, indicando "razões pessoais" para a saída do cargo.E, nesta ocasião, o novo presidente do Bundesbank prometeu um sentido de continuidade do trabalho do antecessor, lamentando que a chegada ao banco central alemão, que considerou como "um regresso a casa", seja precedida pela saída de Weidmann."O povo da Alemanha espera de forma acerta que o Bundesbank tenha uma voz ativa para manter uma cultura de estabilidade. Posso garantir-vos: vou continuar a fazê-lo", assinalou Nagel neste discurso, onde salientou que a "confiança" é o "capital mais importante dos bancos centrais". "As pessoas contam connosco para manter o valor do dinherioestável. E, para manter essa confiança, é vital que a política monetária mantenha o foco no objetivo de uma estabilidade de preços", vincou.Além do tema da inflação, a primeira intervenção do novo presidente do Bundesbank abordou ainda as alterações climáticas e a importância de manter as "finanças públicas estáveis".Perante a escalada da inflação na zona euro, a presidente do Banco Central Europeu garantiu que essa é uma preocupação levada "muito a sério" pela instituição europeia."Compreendemos que a subida dos preços é uma preocupação para muitas pessoas e levamos essa preocupação muito a sério", disse Lagarde nesta cerimónia. "Mas as pessoas podem estar confiantes de que o nosso compromisso para com a estabilidade dos preços é inabalável, o que é essencial para a firme ancoragem das expectativas de inflação e para a confiança na moeda."A presidente do BCE assegurou que "todo o conselho do BCE está unido" no trabalho para alcançar este objetivo, destacando que "um dos principais pontos fortes do Eurosistema é a forma como reúne diferentes perspetivas para formar um consenso".