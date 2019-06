BdP: Período de 5 anos pode ser adequado para adaptação às novas regras de imparidades

O diretor adjunto do Departamento de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal afirmou esta terça-feira que "o prazo de cinco anos poderá ser entendido como razoável" para a adaptação às novas regras de imparidades das instituições de crédito.

"É preciso haver um período de adaptação e atrever-me-ei a dizer que cinco anos poderá ser um período adequado pela heterogeneidade entre as instituições", afirmou hoje José Rosas, diretor adjunto do Departamento de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal, na audição anual pela Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) da Assembleia da República.